Lucky Brown debutará en Gran Arena Monticello con el show más importante de su carrera: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Lucky Brown continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la música urbana chilena y el próximo 14 de agosto vivirá un momento clave en su trayectoria: su esperado debut en Gran Arena Monticello.

El artista llegará a uno de los escenarios más importantes del país en medio de un gran presente musical, respaldado por cerca de tres millones de oyentes mensuales en Spotify y una creciente comunidad de seguidores en Chile y Latinoamérica.

Fecha, y venta de entradas para el concierto de Lucky Brown en Gran Arena Monticello

El concierto se realizará el viernes 14 de agosto, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

La jornada contará además con la participación de Lafé como artista invitada. La cantante se encuentra actualmente promocionando su nuevo álbum, “Pura Actitud”, y será parte de una noche que reunirá a dos exponentes de la nueva generación de la música urbana nacional.

El espectáculo ha sido preparado especialmente para recorrer las canciones que han marcado la carrera de Lucky Brown, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes. La producción incluirá una renovada puesta en escena, efectos visuales y diversas sorpresas para los asistentes.

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