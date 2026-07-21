Qué es Red Esperanza, la plataforma creada para coordinar ayuda durante el sistema frontal

Las fuertes lluvias que han golpeado a varias regiones de Chile han dejado un complejo escenario. El sistema frontal ha provocado inundaciones, cortes de caminos y personas aisladas, situación que también impulsó el surgimiento de iniciativas ciudadanas para apoyar a quienes enfrentan la emergencia.

Una de ellas es Red Esperanza, una plataforma digital que reúne reportes de inundaciones y otras situaciones de riesgo. Además, permite identificar necesidades urgentes y facilitar el contacto entre quienes necesitan ayuda y personas dispuestas a colaborar.

Una plataforma para conectar a las comunidades

La iniciativa comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde su creador invitó a compartir la herramienta con vecinos y familias afectadas en distintas regiones del país.

En un video publicado en Instagram explicó el objetivo del proyecto e hizo un llamado a utilizar la plataforma. «Si ustedes tienen gente que esté en Coquimbo, en La Serena, en cualquier parte de todo el país que tenga este problema con las inundaciones, pueden compartir la página».

El impulsor de Red Esperanza aseguró que la colaboración entre la ciudadanía puede marcar una diferencia en este tipo de emergencias. «Se puede ayudar, se puede seguir ayudando en distintas partes. Se intenta ayudar, pero no tenemos muchas organizaciones, entonces esta página puede cumplir ese rol».

¿Cómo funciona Red Esperanza?

La plataforma permite registrar en un mapa los lugares donde existen inundaciones, personas afectadas o necesidades urgentes. De esa forma, quienes se encuentren cerca pueden conocer la situación y ofrecer apoyo de manera más rápida.

Además, el creador ha publicado distintos videos explicativos para enseñar cómo ingresar información y utilizar correctamente la herramienta.

Según sus responsables, Red Esperanza ya había sido utilizada anteriormente para recopilar información durante la emergencia provocada por el doble terremoto que afectó a Venezuela.

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