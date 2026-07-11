Así habría sido el reencuentro entre Karol Lucero y Faloon en el reality: «Muy tenso (…) Ella estaba enojadísima»

Los rumores finalmente se confirmaron. Karol Lucero será parte de Volverías con tu ex? 2, aunque no como participante del reality, sino para encabezar una actividad especial al interior del encierro.

Su presencia ya fue grabada y promete convertirse en uno de los momentos más comentados del programa, debido al esperado reencuentro con su ex, Faloon Larraguibel.

Así habría sido el reencuentro entre Karol Lucero y Faloon en el reality

El propio Karol Lucero confirmó su participación en conversación con Qué Te Lo Digo, aunque evitó entregar mayores detalles sobre lo ocurrido: «Prefiero no hablar de ello… Esperen verlo, ¡fue tenso!«, comentó.

Posteriormente, en Zona de Estrellas, la periodista Fanny Mazuela entregó nuevos antecedentes sobre cómo se habría desarrollado el encuentro entre ambos: «Karol Lucero viaja a Perú a una actividad, una activación. Era una actividad grupal, pero también tenía que ver con su reencuentro con Faloon Larraguibel«, explicó.

«Costó mucho primero que él convenciera a Faloon de tener una conversación en privado«, aseguró.

La periodista también relató cómo habría reaccionado Faloon al verlo aparecer de forma inesperada: «Él entra de sorpresa, obviamente Faloon no tenía ni idea, fue una especie de encerrona para ella. Se queda pero peinada para atrás. Y ahí Karol le dice: ‘por favor, conversemos’. Ella negada, no quería».

«Se tardó bastante minutos en que ella accediera. No sé el contenido de la conversación (…) Pero fue tenso. Fue tenso el reencuentro, muy muy tenso. Ella estaba enojadísima«, reveló.

Finalmente, explicó que el ingreso de Karol Lucero tuvo como principal objetivo concretar ese esperado cara a cara con su expareja antes de participar en la actividad del reality: «Él entró a buscarla para ver este reencuentro televisivo, pero después que logra hablar con ella, hace la actividad«, concluyó.

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