La inesperada confesión de “El Chino” tras el rescate con amigas parvularias: no se guardó nada

Manuel Orellana, conocido popularmente como «El Chino», volvió a instalarse en la conversación en redes sociales luego de protagonizar uno de los rescates más comentados de los últimos días. El aventurero permaneció varios días atrapado en la cordillera junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal, en pleno sistema frontal que afectó a la zona central, hasta que los equipos de emergencia lograron encontrarlos con vida.

Después de esa experiencia, Orellana reapareció públicamente en un video publicado por una barbería de Macul. En el registro llegó para cambiar su apariencia antes de una entrevista televisiva, pero terminó sorprendiendo con una sincera confesión sobre las consecuencias que tuvo el episodio en su vida familiar.

Durante la conversación, el barbero quiso saber cómo estaba su situación sentimental tras toda la exposición mediática. «Sí po, tengo mi mujer yo«, respondió de entrada.

Luego le preguntaron si había recibido algún reto por haber subido a la montaña con sus dos amigas.

Fue ahí cuando respondió entre risas: «Estoy más castigado que el loco Pepe». Acto seguido explicó cómo ha sido su realidad desde que regresó a casa.

«Durmiendo en el sillón, en la casa de mi hermana estoy», confesó.

También habló sobre el viaje a la cordillera

En el mismo registro, el barbero le consultó si había avisado que realizaría la expedición que terminó con un amplio operativo de búsqueda y rescate.

«No, estaba todo revelado… sin teléfono, sin nada. Aislado de nuevo. No he visto ni las redes sociales, nada», reconoció el hombre, quien en distintas oportunidades se ha definido como un «ermitaño».

Descartó nuevamente los rumores

Antes de esta aparición, Manuel Orellana ya había abordado la polémica en el programa Hay que decirlo, donde respondió a quienes especularon sobre un supuesto romance con Martina Núñez y Magdalena Retamal durante los días que permanecieron aislados.

«Somos amigos. Ni un día pasó nada, porque somos amigos, todos nos respetamos. Conversábamos, dialogábamos… pero nunca fue que yo iba a tener un romance con ellas», afirmó, descartando por completo los rumores que circularon tras el rescate.

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