¿Podrían tener que pagar?: El «Chino» se refirió a los $100 millones que habría costado su rescate en el Cajón del Maipo

Manuel Orellana, conocido como ‘El Chino’, habló sobre el rescate que protagonizó junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal en el Cajón del Maipo. En conversación con Hay que decirlo, el hombre se refirió a las consecuencias que podría tener el operativo.

En las labores participaron Bomberos, el GOPE y efectivos de la PDI, quienes debieron ingresar a sectores cordilleranos expuestos a condiciones de riesgo. De acuerdo con la Municipalidad de San José de Maipo, el procedimiento tuvo un costo cercano a $100 millones para el Estado.

Tras lo ocurrido, el delegado presidencial regional comenzó a analizar posibles mecanismos para recuperar los recursos utilizados en este tipo de emergencias. A esto se sumó un proyecto impulsado por diputados de Renovación Nacional que busca sancionar a quienes desobedezcan órdenes de evacuación sin una justificación.

La iniciativa contempla multas de 11 a 50 UTM, además del pago de los gastos extraordinarios que genere una eventual búsqueda.

El «Chino» se refirió a los $100 millones que habría costado su rescate en el Cajón del Maipo

Al ser consultado por la situación, El Chino reconoció que se arrepiente de haber realizado el viaje: “Me arrepiento de haber tomado la decisión de haber llegado a las termas (…) le pido disculpas públicas por el error que nosotros cometimos”, afirmó.

“Quiero pedirle disculpas públicas a todo el país, tanto a los ministros, al presidente, a los doctores, a los rescatistas, a los del GOPE, a los de la PDI, a mi familia y a mi mujer”, agregó.

Además, reconoció que el episodio tuvo consecuencias en su entorno cercano. “Estoy súper arrepentido, con todo esto estoy perdiendo mi relación con mi pareja, porque ella no me cree que no pasó nada (…) mi familia está toda enojada conmigo por ser irresponsable”, señaló.

Finalmente, le preguntaron a ‘El Chino’ por la posibilidad de tener que responder económicamente por el rescate: “No tenemos la situación económica para poder pagar ese dinero porque son 100 millones de pesos”, sostuvo.

“Andábamos los tres, los tres cometimos el error y la imprudencia porque no pensamos en toda la situación que iba a venir”, cerró, por lo que los 3 deberían pagar.

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