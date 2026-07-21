La curiosa «adicción» de Cristián de la Fuente: terminó pagando para seguir enganchado

Durante los últimos días, Cristián de la Fuente ha estado en la palestra por distintos motivos. Primero, luego de que se conociera la demanda de divorcio culposo presentada por su exesposa, Angélica Castro, tras la supuesta infidelidad que salió a la luz en 2022.

Ahora, el actor volvió a generar comentarios, aunque por una razón completamente distinta. A través de un video publicado en Tiktok, sorprendió al reconocer que tiene una particular debilidad por los realities.

La confesión de Cristián de la Fuente

Todo surgió luego de que Mega modificara la forma de ver el reality ¿Volverías con tu ex? 2. En un comienzo, tanto las transmisiones en vivo como los capítulos estaban disponibles de manera gratuita en Youtube. Sin embargo, luego el contenido pasó a estar disponible solo para usuarios con cuenta premium.

Fue entonces cuando el actor realizó la inesperada confesión. «Tengo que confesarles algo que no sé si a ustedes les pasa también. Soy como medio adicto a los programas de reality, a verlos», indicó.

Luego explicó que no es la primera vez que ve este tipo de formato. «Vi toda La casa de los famosos, porque además tenía amigos ahí, entonces quería saber lo que les pasaba. Y ahora hay un reality de Chile que estaba viendo por Youtube, este reality», señaló.

«Hace dos días ya no lo dan por Youtube y lo dan por una plataforma», expresó con algo de molestia.

Finalmente, reconoció que terminó pagando para no perderse el desenlace del espacio, dejando en claro cuanto disfruta del formato televisivo

«Tuve que hacerme socio de la plataforma y suscribirme para verlo, porque estoy metido en lo que va a pasar y quién se va a ir. Y justo hay eliminación. Qué terrible esto. Producen adicción. ¿Les pasa a ustedes o no?», cerró.

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