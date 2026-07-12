«Yo solo fui a buscar el amor (…) no soy un monstruo como me pintan»: El desahogo de chico reality tras las críticas en ¿Volverías con tu Ex? 2

Álvaro Ballero decidió enfrentar los cuestionamientos que ha recibido desde su ingreso a Volverías con tu ex? 2. A través de una extensa publicación en redes sociales, el chico reality respondió a quienes lo han criticado, habló sobre su proceso personal y aseguró que está trabajando para mejorar.

En su mensaje, también recordó su relación con Ludmila Ksenofontova, explicó que sigue en terapia y reiteró que entró al reality con la esperanza de recuperar a su familia.

El desahogo de Álvaro Ballero tras las críticas en ¿Volverías con tu Ex? 2

Mediante su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero compartió tres fotografías junto a una reflexión sobre la imagen que, según él, se ha instalado en redes sociales: “’Mirada de loco’, ‘energúmeno’, ‘narcisista’, ‘celópata’, etc. Hoy elegí estas tres imágenes, distintas miradas y emociones, ustedes deciden con cual quedarse, yo decido amor propio», escribió.

“Aunque cueste, han caricaturizado todo, hasta el límite. No soy el ogro que todas pintan, que sus propias historias e inseguridades reflejan en mí”, afirmó.

Después, el chico reality recordó su matrimonio con Ludmila Ksenofontova: “Los 17 años no fueron amarrados a un ancla, fueron años muy lindos como también duros. La vida en matrimonio es así, pero raya para la suma, fueron luminosos con cuatro hijos felices y fuertes”, señaló.

“El mea culpa ya vendrá, claro que me equivoqué y estoy trabajando en ello, hoy sumé una terapeuta mujer que me ayuda mucho a tener el prisma desde esa mirada”, comentó Álvaro Ballero.

Respecto a su salud mental, explicó: “El primer psiquiatra especialista en TEA, dijo que lo más seguro es que no tenía ese diagnóstico. Ahora estoy con otra especialista que me hizo la evaluación, pronto sabré el resultado, pero al parecer, no lo tengo. Sí tengo déficit atencional, pero quién no lo tiene”, indicó.

“Yo sólo fui a buscar el amor y volver a retomar el proyecto más importante en mi vida que es la familia. Pero quizás ya es tarde y debo ser la mejor versión de papá y dejar a ella su espacio. Pero no, no soy un monstruo como me pintan”, aseguró.

Para cerrar, Álvaro Ballero expresó: “No quiero justificarme, tampoco victimizarme, sólo quiero ser sincero como siempre y volver a reinventarme como lo he hecho muchas veces. Crecer y aprender de estos errores, ser la mejor versión de mí para mis hijos, ex mujer y todos los que vengan”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google