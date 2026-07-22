Se veían enamorados, se filtraron polémicos chats y confirmaron su separación: «Me los paso por el pi…»

El romance entre Coté López y Lucas Lama llegó nuevamente a su fin. Después de varios días de especulaciones y una polémica filtración en redes sociales, la propia empresaria confirmó que la relación terminó.

Las primeras señales aparecieron cuando Coté López eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto al influencer. Ese movimiento despertó las dudas entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a hablar de una posible ruptura.

Poco después, el portal Infama difundió capturas de un supuesto chat atribuido a Lucas Lama. En esa conversación, una mujer le preguntaba si estaba soltero y él habría respondido: «Sí. Emigré».

En la misma conversación, además, se podía leer otro mensaje: «Sí, hace rato. Aunque no me arrepiento de nada. Lo he pasado bien y ahora mejor. Ya jovencita, avísame si entramos mañana am, tipo 10:30 o 11:00, o si quieres te quedas en el depa hoy, como quieras».

La publicación rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios en redes sociales. Entre las reacciones destacaron mensajes como: «Qué pena, la Cote le dio tanta fama», «Engañan a la Coté López, no te van a engañar a ti diría mi madre» y «Ay me dio vergüenza ajena».

El descargo de Lucas Lama

Tras la difusión de los supuestos chats, Lucas Lama utilizó sus historias de Instagram para desmentir las acusaciones y defenderse de los rumores.

«Quiero aclarar al tiro las cosas, yo jamás he engañado a la Jose», escribió.

Luego agregó: «No hay ningún voucher de nada. Sigan inventando cosas gente ql sin vida me los paso por el pi…».

La confirmación de Coté López

Mientras continuaban las especulaciones, desde Infama contactaron directamente a Coté López para preguntarle por el estado de su relación con el influencer.

La respuesta fue breve, pero contundente: «C’est fini», expresión en francés que significa «se acabó».

Con esas dos palabras, la empresaria confirmó el término de la relación.

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