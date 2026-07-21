La verdad tras la ausencia de Iván Torres en TVN en medio de fuerte temporal: esto es lo que se sabe

Mientras el sistema frontal ha mantenido la atención de los chilenos sobre los pronósticos del tiempo, una ausencia no ha pasado desapercibida en TVN. Se trata del meteorólogo Iván Torres, quien lleva varios días sin aparecer en los distintos espacios informativos del canal.

En las últimas semanas, el área meteorológica de la señal pública también ha tenido otros cambios. Arlette Chacón asumió temporalmente las funciones de Yael Szewkis, quien actualmente se encuentra con pre y posnatal. Sin embargo, la situación de Torres responde a un motivo distinto.

Según información de La Cuarta, el meteorólogo confirmó que permanece con licencia médica, aunque prefirió no entregar mayores detalles sobre su condición.

La ausencia del querido hombre del tiempo ya había sido informada. El pasado 9 de julio el medio página 7 señaló que se encontraba con «reposo médico debido a problemas de salud».

En ese contexto, el medio citado anteriormente logró confirmar que, tras someterse a distintos exámenes, los médicos descartaron enfermedades de gravedad. Pese a ello, el rostro de TVN continúa con descanso para su recuperación.

Si todo evoluciona favorablemente, Iván Torres debería regresar a la televisión durante agosto.

El complejo estado de salud que enfrentó Iván Torres

Esta no es la primera vez que el meteorólogo habla públicamente de un delicado episodio de salud. En diciembre de 2025, durante una conversación en el matinal Buenos días a todos, recordó el difícil momento que vivió tras sufrir un fuerte dolor de espalda.

En ese entonces explicó que el malestar terminó siendo provocado por cálculos renales que derivaron en una septicemia.

«Llegué inconsciente a la clínica de madrugada y además de eso tuve una septicemia multiorgánica», relató.

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