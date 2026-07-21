El antes y después de Marlen Olivari causa revuelo: reapareció en redes sociales con figura renovada y explicó motivo de su cambio físico

Marlen Olivari ha llamado la atención durante las últimas semanas por su renovada apariencia. Frente a los comentarios que ha recibido en redes sociales, la showoman decidió contar qué hay detrás de su evidente cambio físico y reveló que todo comenzó tras detectar un problema de salud que afectó su peso.

En conversación con Hay que decirlo, la exmodelo recordó que hubo un periodo en el que su físico era muy distinto. «Pesaba como 80 kilos más o menos, estaba gordita», relató.

Según explicó, con el tiempo descubrió que padecía endometriosis y otros problemas hormonales que influyeron con el aumento de peso.

«Yo estaba con una endometriosis, tenía un quiste en el endometrio supergrande; a las mujeres nos pasan esas cosas y con una metrorragia que es mucho más que hemorragia por muchos meses», comentó.

A eso se sumó el tratamiento médico que debió seguir. «Estaba tomando muchas hormonas, eso también te hace engordar mucho más, además de que en el reality me comí todo el pan que había y no había postres», reconoció.

La clave de Marlen Olivari para un drástico cambio físico

Luego, decidió enfrentar sus problemas de salud. «Me traté la endometriosis y la tiroide; no me quería hacer el tratamiento porque decía ‘no quiero tomar remedios’, pero la verdad es que todo cambió y me operé», explicó.

Tras la cirugía, aseguró que también modificó por completo su estilo de vida. «Ya que me operé, hice tanta cuestión, dije: ‘Voy a empezar a cuidarme en serio’, para hacer un cambio real, y dejé de lado los carbohidratos, cero alcohol, no vinito ni pisco sour porque eso engorda como caballo, así que pura agüita«, señaló.

La exintegrante de Morandé con Compañía agregó que la actividad física también ha sido clave en este proceso.

«Estoy haciendo mucho deporte, me cambió todo: la cara, el cuello, la piel; estoy supercontenta, feliz», afirmó.

Su nueva imagen no ha pasado inadvertida entre sus seguidores. En Instagram, decenas de usuarios le han dedicado mensajes destacando su aspecto y preguntándole por su rutina. «Da el dato de cómo te ves tan bien, me agrada verte así linda», «Marlen qué hiciste para estar tan hermosa, cuenta rutina y dieta, porfa» y «Estás regia» son algunos de los comentarios que se repiten en sus publicaciones recientes.

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