«Perdí todo, me quitaron a mis hijos por el consumo (…) Consumía todo el día y era problemático porque no puedes dejarlo, era droga dura»

Carla Ballero habló con total honestidad sobre uno de los episodios más difíciles de su vida. En conversación con Jorge Aldoney y Luna Marinetti, en el podcast EntreNOS, la actriz recordó el consumo problemático de drogas que enfrentó hace algunos años y las duras consecuencias que tuvo para su familia.

Cabe recordar que este tema ya había salido a la luz anteriormente, e incluso su hermano, Álvaro Ballero, lo mencionó hace poco en ¿Volverías con tu ex? 2. Ahora fue la propia Carla quien decidió contar su experiencia.

La cruda confesión de Carla Ballero

Durante la conversación, Carla Ballero explicó cómo cambió por completo su visión sobre las drogas tras su experiencia: «Después de todo lo que viví soy super anti drogas, anti probar cosas, porque yo era de probar, yo probaba todo. ¿Y qué pasa cuando pruebas todo? A veces te engancha. Uno no sabe que eres adicto, es una lotería, y en esa lotería puedes perder tu vida», expresó.

«Yo perdí todo, me quitaron a mis hijos porque me metí en un consumo problemático como seis meses. Mis papás cacharon, mi familia cachó, me agarraron y me internaron», confesó.

La actriz también relató cómo era su rutina durante esa etapa y reconoció que el consumo afectó por completo su vida:

«Yo consumía todo el día, y era un consumo problemático porque no puedes dejarlo, que era la droga dura, la típica. Yo no la usé hasta que tenía 42 años, la conocía y para mí era el diablo, lo más asqueroso porque cuando consumes te transformas en otra persona y te lleva a hacer cuestiones que tú en la vida harías».

Finalmente, Carla Ballero reflexionó: «Y eso lo haces porque estás tapando dolores… no quieres vivir. Yo no quería despertarme y gracias a Dios yo salí de ahí. Yo les digo a mis hijos y ellos tienen plena conciencia de que esa elección es una muy mala elección«, concluyó.

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