«¿De qué se trata la vida?»: La emotiva publicación de Alexis Sánchez de la que todos están hablando

Alexis Sánchez volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación que dejó ver su lado más familiar. El delantero chileno, que en diciembre pasado se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, Alexandra Litvinova, compartió una serie de registros junto a su hija Bela.

A través de Instagram, el tocopillano publicó fotografías y videos en los que aparece disfrutando de distintos momentos con la pequeña. En algunas imágenes la sostiene en sus brazos, mientras que en otras le da cariñosos besos. El registro también incluye la presencia de icónicos personajes como Mickey Mouse.

La emotiva publicación de Alexis Sánchez

Para acompañar la publicación, Alexis escribió una breve pero llamativa frase: «¿De qué se trata la vida?», mensaje que rápidamente despertó la reacción de sus fanáticos.

Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó de muestras de cariño para el histórico delantero de la Roja. «Te amamos mucho Alexis, aquí estaremos como siempre para apoyarte en la próxima etapa de tú vida y de tu carrera»; «Eres el mejor del mundo»; «Alexis es feliz = yo soy feliz»; y «Te amo Alexis, serás un padre increíble», fueron parte de los mensajes que recibió.

Pero esa no fue la única reflexión que compartió durante la jornada. En sus historias de Instagram, el futbolista publicó un mensaje en el que invitó a detenerse y mirar con más atención lo realmente importante.

«Mejora, aprende, crece y sé la mejor persona cada día, porque el mundo está cambiando. Nos olvidamos de los niños, los animales y la naturaleza, y somos cada vez más superficiales. No nos damos cuenta», expresó.

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