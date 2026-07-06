Claudio Rojas reaparece en redes sociales tras salida de «Volverías con tu ex 2» con sincera autocrítica: «Qué manera de…»

Luego de convertirse en uno de los participantes más polémicos de «Volverías con tu ex 2», Claudio Rojas decidió referirse por primera vez a la controversia que rodeó su paso por el reality de Mega.

El abogado hizo una autocrítica pública y reconoció que se arrepiente de varias de las declaraciones que realizó durante el encierro.

La autocrítica de Claudio Rojas tras salida de reality de Mega

Mientras estuvo en el programa, Rojas protagonizó diversos momentos que generaron rechazo entre los televidentes. En distintas conversaciones y dinámicas con otros participantes lanzó comentarios que fueron ampliamente criticados en redes sociales y catalogados por muchos como machistas y homofóbicos.

Tras abandonar el programa, el jurista también apuntó contra Mega y la producción del espacio, marcando distancia con el canal. Sin embargo, ahora optó por un tono distinto y utilizó sus historias de Instagram para reflexionar sobre su propia participación.

«Qué manera de hablar webadas… ese es mi análisis después de escucharme en el reality. No lo había visto», escribió el abogado al revisar las imágenes del programa.

Además, aprovechó la publicación para ofrecer disculpas por su actitud, dedicando un mensaje especial a su expareja. «Públicamente pido disculpas, especialmente a Huru. Abrazo a todos! Gracias por el aguante», cerró.

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