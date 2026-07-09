Impacto en la música: muere la inolvidable voz detrás de una de las baladas más famosas de la historia

La música internacional está de luto tras la muerte de Bonnie Tyler. La cantante galesa, dueña de una de las voces más inconfundibles del pop y el rock, falleció a los 75 años en Portugal, donde vivía desde hace un tiempo.

La noticia fue dada a conocer por su familia y su equipo mediante un comunicado publicado en redes sociales. En el texto explicaron que la artista murió «inesperadamente» mientras permanecía internada en un hospital del país europeo, debido a la enfermedad por la que estaba recibiendo tratamiento.

Durante los últimos meses, la salud de Tyler se había complicado. En mayo fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia en un recinto asistencial cercano a Faro. Tras la operación, permaneció en cuidados intensivos y, aunque había mostrado señales de mejoría, su recuperación avanzaba lentamente.

Total Eclipse of the Heart: La canción que conquistó al mundo

Bonnie Tyler alcanzó la fama mundial durante las décadas de los 70 y 80. Su mayor éxito fue Total Eclipse of the Heart, estrenado en 1983, una balada que conquistó los primeros lugares de los rankings tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico.

A ese repertorio también se suman canciones como Holding Out for a Hero, parte de la banda sonora de Footloose, además de It’s a Heartache, uno de los temas que impulsó su carrera a nivel internacional.

Pese a que su período de mayor éxito comercial quedó atrás hace varias décadas, la cantante nunca se alejó de los escenarios. Continuó lanzando música, participó en distintas colaboraciones y siguió realizando conciertos alrededor del mundo. Incluso, antes de que su estado de salud se agravara, mantenía varias presentaciones agendadas.

En el comunicado, su entorno también pidió respeto por este difícil momento. «Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia», expresaron.

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