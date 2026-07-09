«¿Renuncia en vivo?»: Roberto Cox se encontraba haciendo un despacho desde Estados Unidos y un comentario desconcertó a todos en el estudio

Una inesperada confesión protagonizó Roberto Cox mientras realizaba un despacho en vivo para CHV desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026.

El periodista conversaba con el panel de Plan Perfecto desde Atlanta cuando Renata Bravo le preguntó si tenía ganas de regresar a Chile una vez que terminara su trabajo en Norteamérica.

Lejos de responder de forma convencional, Cox fue completamente sincero y sorprendió con su reflexión.

La inesperada respuesta de Roberto Cox

«No quiero que se acabe el Mundial, me quiero quedar acá un tiempo más y no ir a encerrarme a un estudio de televisión», expresó el comunicador.

Su comentario causó risas en el estudio. Renata Bravo respondió: «Te mandamos cinco de pisco y estás. Qué rica esa fiesta mundialera».

Sin embargo, Roberto Cox fue más allá y explicó por qué esta cobertura ha sido una experiencia tan especial para él.

«Les voy a decir la verdad, les voy a ser 100 por ciento honesto. Estoy acá cubriendo el Mundial, con hinchas de todos los países del mundo, una fiesta del fútbol, viendo grandes partidos… ¿y me voy a ir a encerrar a un estudio a hablar de pura delincuencia? Para eso me quedo acá», afirmó.

Las palabras provocaron carcajadas en el estudio de Plan Perfecto. Una de las primeras en reaccionar fue Fran García-Huidobro, quien en tono de broma lanzó: «¿Renuncia en vivo?».

A esa intervención se sumó Eduardo de la Iglesia, quien también aprovechó el momento para bromear con su compañero.

«Roberto, te confirmo que estamos al aire todavía», le dijo entre risas.

«No hagas esos comentarios», le advirtieron sus compañeros, quienes también lanzaron «cómo se nota que no tiene hijos», en tono de broma.

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