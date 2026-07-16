«Combo completo»: Michelle Adam advierte sobre el día más crítico del tren de frentes en la zona central La meteoróloga detalló cuál será la jornada más intensa, con una peligrosa combinación de lluvias, vientos de hasta 80 km/h y tormentas eléctricas 16 Jul, 2026. 17:03 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Los Charros de Luchito y Rafael anuncian serie biográfica con inteligencia artificial: «Vamos a mostrar de todo» Jaime Leyton entrega información importante sobre el sistema frontal: ¿A qué hora comenzará la lluvia y hasta cuándo lloverá? Se comía al vecino con la mirada, la invitó a un motel y no le funcionó: ella lo destruyó con una frase frente a todos los auditores de Radio Corazón En el Chacotero se reveló una de las historias de «supervivencia» más peculiares: «Fui por hierba y terminé viviendo la pandemia en un prostíbulo» Adriana Barrientos revela el duro pensamiento que tuvo durante el violento portonazo que sufrió: "yo prefería irme con ella" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado