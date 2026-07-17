La nueva predicción de Latife Soto en medio del temporal que no pasó desapercibida: «Muchos cambios…»

Mientras gran parte de Chile enfrenta los efectos del intenso sistema frontal, Latife Soto compartió una nueva predicción sobre el comportamiento del clima durante los próximos meses. La tarotista aseguró que las lluvias actuales serían apenas el comienzo de otros eventos similares que, según dijo, se repetirán antes de que termine el año.

La vidente abordó el tema en el programa La hora de conversar, donde fue consultada sobre si el temporal que afecta al país podría considerarse un hecho histórico. Frente a esa pregunta, respondió: «Se ve que este es de los primeros eventos que van a existir de aquí a fin de año. Van a haber más».

La nueva predicción de Latife Soto sobre el sistema frontal

Luego explicó que, desde su perspectiva, el planeta atraviesa un proceso de transformación. «Lo que tú me estás preguntando es porque la tierra, nuestro planeta, estos cinco continentes, ya están en un proceso como de purga, de limpieza; tiene que haber un cambio», sostuvo.

En la misma conversación, Latife Soto agregó que estos cambios estarían relacionados con distintos elementos de la naturaleza. «El mundo va a tener muchos cambios y todo tiene que ver con el agua, el viento y la luna. Como que todos estos elementos se van a empezar a juntar para crear un cambio en la geografía de nuestros continentes», afirmó.

La tarotista también realizó una predicción sobre distintos lugares del mundo. Según manifestó, «Todos los sectores costeros de Europa, de América del Norte, Canadá, todos esos lugares, van a quedar sumergidos bajo el agua».

Al referirse específicamente a la situación que vive Chile, advirtió que las lluvias prolongadas podrían provocar emergencias en algunas zonas. «Cuando llueve hartos días, la tierra se suelta, y ahí ya hay lugares que, con todo lo que ha pasado, que hemos tenido mucha sequía, entonces se van a producir desprendimientos de tierra, cerros», comentó.

Finalmente, hizo un llamado a mantenerse atentos al comportamiento de las represas frente al aumento de las precipitaciones. «Viene mucha agua y ojo con las represas, porque pueden llenarse de mucha agua y van a querer soltar un poco. Ahí es donde hay que tener cuidado«, concluyó la vidente.

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