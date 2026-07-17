«Dicen que la echaron por cochina…»: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

Una serie de versiones sobre el futuro de Pancha Merino en TV+ marcaron el más reciente capítulo de Qué Te Lo Digo. Durante el programa, Sergio Rojas afirmó que la actriz habría sido desvinculada de Noche de Suerte, espacio donde se desempeñaba como panelista, y aseguró que la decisión habría estado relacionada con diferencias internas.

Al presentar la información, el periodista sostuvo: «Francisca Merino es desvinculada del programa de farándula nocturno y entiendo que por su dueño y animador, Zim Decker. Y quien decide en un acto absolutamente autoritario, irrefutado por sus pares, despedir a su figura más relevante».

La papita que soltó Sergio Rojas sobre rostro de TV

Luego, Rojas entregó la versión que, según dijo, explicaría la salida de la actriz. «La echa porque existirían algunas diferencias o mayor protagonismo de parte de la actriz y en su nombre y en su lugar, decide convocar a Camila Andrade», comentó.

El conductor también mencionó un rumor que, aclaró, circula sobre el caso. «Les quiero decir que algunos dicen que la echaron por cochina. Dicen que habría dejado su pupitre de forma asquerosa», afirmó.

Más tarde, Luis Sandoval compartió la información que maneja sobre el conflicto. «Yo tengo entendido que como Pancha tenía mucho protagonismo, hacía el programa sola. Por lo tanto, tengo entendido que hubo una guerra de egos y de rivalidades porque sentían que la Pancha se iba por los carriles, no dejaba hacer bien el programa y como que trancaba un poco la conversación», señaló.

Por su parte, Paula Escobar planteó una versión distinta y aseguró que la decisión no dependería únicamente de Zim Decker. «Ahora en TV+ Zim no es el único personaje que tiene derecho a poner y sacar a quien quiera, sino que también tiene que consultarle a TV+, es una codecisión», explicó.

La periodista agregó que, según sus fuentes, el perfil de Merino ya no coincidía con la línea editorial que buscaba el espacio. «Entonces me contaron que la Pancha no encajaba con el panel porque buscaban ser más livianos, y para ellos, Pancha Merino era un personaje de farándula dura. Y por lo mismo, deciden sacarla porque se tuvo que ausentar, ya que tuvo una cirugía y aprovecharon ese momento de decirle ‘muchas gracias’», indicó.

Tras las especulaciones, el programa tomó contacto con Pancha Merino. La actriz respondió escuetamente y descartó referirse al supuesto despido, limitándose a señalar: «Yo soy rostro del canal y trabajo para TV+»

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