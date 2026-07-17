Luto en Hollywood: falleció la inolvidable figura detrás de uno de los personajes más queridos de Mi pobre angelito

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Premio Oscar y ampliamente recordada por interpretar a la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió a los 81 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien informó que la intérprete falleció de manera pacífica en Dublín, ciudad donde nació, luego de atravesar un periodo de complicaciones de salud.

Así fue el legado de la actriz irlandesa ganadora del Oscar

Aunque para millones de personas su rostro quedó ligado al clásico navideño protagonizado por Macaulay Culkin, la trayectoria de Fricker se extendió por varias décadas y la consolidó como una de las actrices más importantes de Irlanda.

El mayor reconocimiento de su carrera llegó en 1990, cuando obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en My Left Foot. En la película, protagonizada por Daniel Day-Lewis, dio vida a la madre del escritor y pintor irlandés Christy Brown. Esa interpretación le valió el máximo galardón de la Academia.

Tras conocerse su fallecimiento, su representante dedicó un emotivo mensaje para despedirla. «Jamás volveremos a ver a alguien como ella», expresó, resaltando la huella que dejó tanto en el cine como en la televisión.

Además de sus papeles más conocidos, Brenda Fricker construyó una filmografía con destacados títulos como Angels in the Outfield, So I Married an Axe Murderer y A Time to Kill. En televisión también dejó su marca con su participación en la serie Casualty, donde interpretó al personaje de Megan Roach.

Nacida en Dublín, Fricker desarrolló una carrera que abarcó cine, teatro y televisión. Su versatilidad le permitió destacar en dramas, comedias familiares y producciones británicas e irlandesas. Sin embargo, para muchas generaciones seguirá siendo la entrañable Mujer de las Palomas, uno de los personajes más recordados de Mi pobre angelito 2.

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