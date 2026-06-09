«Tres meses atrás estaba derrotada, literalmente en el suelo de mi casa llorando»: La estremecedora confesión de Yamila Reyna

Yamila Reyna es una de las participantes del nuevo reality de Mega, «Volverías con tu ex? 2«, que comenzó este lunes. En él, participa junto a Daniel Valenzuela, uno de sus antiguos amores.

Sin embargo, la argentina viene de un complicado presente, y es que cabe recordar que hace algunos meses se separó de Américo, con quien iba a contraer matrimonio.

Todo esto, en el marco de una supuesta agresión del cantante, que fue denunciado por Yamila Reyna, por violencia intrafamiliar, e incluso, fue formalizado, y mantiene algunas medidas cautelares.

La estremecedora confesión de Yamila Reyna en Volverías con tu ex? 2

En el debut del reality, la actriz se reencontró con Daniel Valenzuela luego de saltar del helicóptero, para tener una íntima conversación. De entrada, Valenzuela aseguró que terminó su relación con ella muy enojado. Sin embargo, ahora le comentó: «Te quiero mucho y más ahora, con las vueltas de la vida, los dolores tuyos también. Te noto bien igual«.

«Estoy mejor, rearmándome, estoy mejor», respondió Yamila Reyna.

En ese contexto, el «Palomo», comentó: «Pero lo has pasado mal. Son dos momentos muy duros de relaciones anteriores tuyas, después de mí».

Yamila Reyna fue sincera, y aseguró: «Es fuerte, pero creo que de los dolores más fuertes nacen las fortalezas también«.

«Hoy pensaba que increíble que hace tres meses atrás estaba derrotada, absolutamente, literalmente en el suelo de mi casa llorando y hoy estoy viviendo esta aventura, este proyecto», comentó la comediante.

Por último, Yamila Reyna cerró con una particular reflexión: «imagínate, hace tres meses me estaba por casar y hoy en ‘¿Volverías con tu ex?’ en otro país. O sea, una locura».

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