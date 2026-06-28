Totalmente inesperado: La emotiva sorpresa de Kanela para sus fanáticos en La Gran Noche de La Corazón 2026

Noche de Brujas fueron los encargados de abrir La Gran Noche de La Corazón este viernes, con un show que hizo bailar y corear al Movistar Arena. La agrupación que ya lleva más de 20 años en la cumbia nacional, deleitó a los fanáticos con lo mejor de su repertorio.

Pero también, tuvieron un par de sorpresas en su show. Una de ellas fue la aparición de Bimza, nombre artístico del hijo de Kanela. Recordemos que el joven comenzó a ganar notoriedad en el mundo del espectáculo tras unirse al reality «Vecinos Al Límite».

La sorpresa de Kanela para sus fanáticos en La Gran Noche de La Corazón 2026

Pero sin dudas, el momento que se robó todas las miradas fue casi cerrando el show. Tras la aparición de Bimza para cantar «Mami», el vocalista de Noche de Brujas no apareció en el escenario.

Y Kanela sorprendió a todos, bajando por la galería, y cantando y compartiendo junto al público. Así, cantó uno de los éxitos más queridos por el público «Me Gusta Todo de Ti«.

Recuerda que puedes revivir la presentación de Noche de Brujas, así como el evento completo de La Gran Noche de La Corazón en nuestro canal de YouTube, Radio Corazón FM.

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