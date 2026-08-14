Sinergia lanza “Me va a dar…”: la canción para quienes están al límite de la paciencia

Si últimamente siente que discutir con el cajero automático es una actividad completamente razonable, que el refrigerador vacío merece palabras de cariño o que revisar la cuenta bancaria puede convertirse en un deporte extremo, Sinergia tiene un diagnóstico: probablemente está a punto de decir “me va a dar…”.

La banda chilena estrena este 14 de agosto “Me va a dar…”, su nuevo lanzamiento y próximo adelanto del disco que prepara el grupo. La canción llega después de “Alienígenas”, “Hagamos que pase” y “Teamodio”, y vuelve a apostar por el particular estilo que caracteriza a la agrupación.

Sinergia sorprende con una particular alerta sanitaria para anunciar su nuevo single

Para presentar el tema, Sinergia convirtió su lanzamiento en una especie de alerta sanitaria. Bajo el concepto de un ficticio “Ministerio de la Paciencia”, la banda enumera algunos de los síntomas que millones de personas podrían reconocer: frustración, cansancio, rabia y ese deseo incontrolable de “mandar todo a la punta del cerro”.

Asimismo, entregan algunas recomendaciones para evitar un episodio agudo de “Me va a dar…”. Entre ellas, respirar antes de abrir la aplicación del banco, no revisar las noticias y la cuenta corriente el mismo día y desconfiar de frases como “hay que reinventarse”.

Con su habitual humor, Sinergia también se ríe de los mensajes de autoayuda. “Si alguien le dice ‘el límite está en tu mente’, pregúntele si también paga el dividendo con la mente”, plantea la banda.

Musicalmente, “Me va a dar…” combina metal pájaro y electrónica, una mezcla que busca representar el agotamiento y la frustración de la vida cotidiana. Pero desde el humor y la irreverencia que han marcado la trayectoria del grupo.

La canción fue registrada entre abril y mayo de 2026 en Estudios del Sur y Santuario Sónico. La producción musical estuvo a cargo de Andrés Godoy, mientras que la edición y mezcla fueron realizadas por Jaime “Humitas” García. La masterización quedó en manos de Gonzalo “Chalo” González.

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