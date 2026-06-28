Alanys Lagos cerró con broche de oro La Gran Noche de La Corazón con un inesperado cover

Alanys Lagos fue la encargada de cerrar La Gran Noche de La Corazón este viernes, con un show que hizo bailar y corear al Movistar Arena. La joven ranchera de 20 años, deslumbró con lo mejor de su repertorio, y con varias sorpresas.

Una de ellas, fue la comentada aparición de Ignacio Ormazábal, quien se subió al escenario para cantar su canción «Llegaste tú«.

Luego de que Ignacio Ormazábal se despidiera rápidamente, el público pidió el beso. Él, tomó enérgicamente a la artista y cumplió con el deseo de miles de fanáticos que llegaron al Movistar Arena.

Alanys Lagos cerró con un inesperado cover

Pero eso no fue lo único, y es que además de los varios invitados que llevó Alanys Lagos, también sorprendió con un par de covers que llamaron la atención de la gente.

Uno de ellos fue la canción con la que se despidió «Las Flores de tu Florero«. Aquel clásico de la música ranchera fue popularizado por Los Charros de Lumaco en Chile, y es uno de sus éxitos más grandes. Ahora, pudimos disfrutarlo desde la voz de Alanys Lagos.

Recuerda que puedes revivir la presentación de Noche de Brujas, así como el evento completo de La Gran Noche de La Corazón en nuestro canal de YouTube, Radio Corazón FM.

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