Vasco Moulian explota contra famoso comunicador: «Te voy a sacar la chuch… donde te vea»

Vasco Moulian protagonizó un encendido cruce de opiniones tras las recientes declaraciones de Nicolás Larraín sobre la televisión chilena. El exintegrante de «CQC» calificó de «rasca» a la industria nacional y cuestionó que Julio César Rodríguez sea considerado uno de sus principales referentes.

Los dichos generaron diversas reacciones y también fueron comentados por Moulian y Paty Maldonado en el programa «Frente a Frente», de LuzmaTv.

Durante la conversación, el rostro de CHV cuestionó duramente a Larraín y puso en duda su trayectoria dentro de la televisión chilena.

«Como que este hue… hubiese hecho algo en la vida en la televisión chilena po’. Porque, que yo sepa, estuvo en un panel como este», lanzó.

Moulian también planteó que las declaraciones de Larraín podrían haber cumplido su objetivo al generar repercusión pública.

«Yo creo que lo que está haciendo este hue… lo logró un poquito, que estemos hablando de él», afirmó.

Sin embargo, sus críticas fueron más allá. El comunicador cuestionó la imagen que, a su juicio, proyecta el exrostro de televisión.

«Pero es un hue… que es embajador de la Piccola Italia, es un hue… que se cree cuico, que lleva a la familia a comer a la Piccola Italia, que yo no tengo nada malo contra la Piccola Italia, pero tampoco eres tan cuico hue…», expresó.

Moulian incluso aseguró que los dichos de Larraín tendrían consecuencias en una eventual relación laboral entre ambos.

«Te cierras las puertas po’ hue… porque conmigo por lo menos no vas a trabajar más, en la vida. Yo te voy a sacar la chucha donde te vea. Porque si yo tengo una hue… es lealtad y cuando se meten con mis amigos es como que te metas conmigo», manifestó.

Su defensa a Julio César Rodríguez

Otro de los puntos que abordó Moulian fue la crítica de Nicolás Larraín hacia Julio César Rodríguez. En ese sentido, salió en defensa del animador y destacó su actual posición dentro de la industria.

«Te metiste con Julio César ahue… uno de los referentes hoy en día de la televisión chilena, ejecutivo hoy en día de Mega y exejecutivo de Chilevisión», sostuvo.

Además, Moulian recordó que próximamente tendrá una particular participación relacionada con Fernando Larraín, hermano de Nicolás. El comunicador deberá evaluarlo en «Fiebre de Canto».

«Y a tu hermano lo voy a evaluar en el canto, eres hue…», lanzó entre sus declaraciones.

Finalmente, Moulian volvió a cuestionar los antecedentes televisivos de Nicolás Larraín y puso en duda el legado que ha dejado en la pantalla.

«¿Pero qué más ha hecho? ¿Qué referencia nos puede dejar? Yo respeto a la gente que ha hecho algo en la vida. Si quieres televisión de calidad, por lo menos parte por hacer algún programa bueno vos po’», sentenció.

Tras escuchar el descargo, Paty Maldonado reaccionó entre risas y tomó distancia de las declaraciones de su compañero: «Lo dijo Vasco Moulian, no lo dijo la Paty Maldonado».

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