Esta fue la reacción de Marité Matus al enterarse de la orden de detención contra Camilo Huerta: «Te juro que…»

Marité Matus reaccionó por primera vez a la orden de detención que la justicia emitió contra su exesposo, Camilo Huerta, a quien investigan por su eventual vínculo con una red asociada al presunto tráfico de drogas y lavado de activos.

El caso salió a la luz esta semana, en el marco de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam. En ese procedimiento se detectó un dispensario de cannabis que funcionaba en un container adaptado para el cultivo de marihuana. Según la investigación, el lugar sería administrado por el exchico reality.

Marité Matus rompe el silencio

En el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos abordó el tema y reveló una conversación privada que sostuvo con Marité Matus sobre la situación judicial que enfrenta Huerta.

Consultada por la panelista, la empresaria respondió con sorpresa, aunque admitió que la noticia no le resultó inesperada. “Wow, qué fuerte la noticia, pero no me sorprende, te juro que no me sorprende”, afirmó.

Matus también descartó cualquier vínculo con la investigación que apunta a una eventual asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. “Yo no tengo absolutamente nada que ver. Estoy tranquila”, aseguró.

El dispensario ya había sido tema de discusión durante el quiebre entre ambos. En ese momento, Marité sostuvo que ella realizó una inversión en el proyecto, aunque afirmó que el negocio nunca quedó a su nombre y que tampoco obtuvo ganancias.

Por su parte, Camilo Huerta se refirió al tema en abril pasado, durante una entrevista en Primer Plano. Allí explicó que fue él quien presentó a Matus la posibilidad de participar en la industria del cannabis medicinal, pero aseguró que ella decidió no involucrarse.

“Yo solo presto un servicio administrativo. Yo no tengo nada que ver con el dispensario, no es mío”, señaló en esa oportunidad.

Además, agregó que “yo abrí el dispensario, lo trabajamos solamente seis meses y todos los meses le depositaba a ella”.

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