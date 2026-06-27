Noche de Brujas sorprendió a los fanáticos con un inesperado invitado en La Gran Noche de La Corazón

Noche de Brujas fueron los encargados de abrir La Gran Noche de La Corazón este viernes, con un show que hizo bailar y corear al Movistar Arena. La agrupación que ya lleva más de 20 años en la cumbia nacional, deleitó a los fanáticos con lo mejor de su repertorio.

Pero también, tuvieron un par de sorpresas en su show. La más comentada, cuando cantaron «Me Gusta Todo de Ti», desde el público, y Kanela compartió con su gente.

Noche de Brujas sorprendió a los fanáticos con un inesperado invitado

Sin embargo, otro momento que llamó la atención fue justamente antes de esta canción. Y es que apareció un invitado que nadie se esperaba en el Movistar Arena.

Se trata de Bimza, nombre artistico del hijo del vocalista del grupo, Kanela. Recordemos que el joven comenzó a ganar notoriedad en el mundo del espectáculo tras unirse al reality «Vecinos Al Límite».

En La Gran Noche de La Corazón, Bimza cantó «Mami», y mostró su talento al público en el Movistar Arena.

Recuerda que si te lo perdiste, puedes revivir el evento completo, con la transmisión en vivo disponible en nuestro canal de YouTube, Radio Corazón fm.

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