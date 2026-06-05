¿Cómo comprar entradas?: Fabrizio Copano anunció su regreso con gira por Santiago y regiones

El comediante chileno Fabrizio Copano confirmó su regreso a los escenarios nacionales con una nueva gira que se desarrollará entre junio y julio, recorriendo Santiago y distintas ciudades del país.

El anuncio llega en una etapa destacada de su carrera, marcada por su trabajo en Estados Unidos y por el crecimiento de Somos Fabuloso, la plataforma de contenidos que creó junto al periodista Humberto Sichel, y que se ha transformado en uno de los proyectos digitales más comentados del último tiempo.

Fabrizio Copano anunció su regreso con gira por Santiago y regiones

Con más de 20 años de trayectoria, Copano se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas de la comedia latinoamericana, presentándose en distintos escenarios internacionales y consolidando su presencia fuera de Chile.

La gira incluirá dos formatos distintos. Uno de ellos será «Escápate», espectáculo que llegará al Teatro Coliseo de Santiago, al Teatro Municipal de Antofagasta y al Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua. La propuesta se caracteriza por la interacción con el público, la improvisación y el desarrollo de rutinas que cambian en cada presentación.

Además, el comediante realizará funciones en otras ciudades del país con material renovado, buscando ofrecer experiencias diferentes en cada fecha de la gira.

Este retorno a Chile coincide con un período de intensa actividad profesional para Copano, quien continúa desarrollando proyectos tanto en el extranjero como en el ámbito digital.

Las entradas para las distintas presentaciones ya se encuentran disponibles a través de los sistemas de venta de cada recinto y en los canales oficiales del comediante.

Estas son las fechas de su gira por Chile:

26 de junio – Santiago – 20:00 hrs.

– Santiago – 20:00 hrs. 27 de junio – Talagante – 22:00 hrs.

– Talagante – 22:00 hrs. 29 de junio – Vitacura – 19:30 y 22:00 hrs.

– Vitacura – 19:30 y 22:00 hrs. 30 de junio – Puente Alto – 21:30 hrs.

– Puente Alto – 21:30 hrs. 1 de julio – Puerto Montt – 19:30 y 22:00 hrs. (AGOTADO)

– Puerto Montt – 19:30 y 22:00 hrs. (AGOTADO) 2 de julio – Osorno – 19:30 y 22:00 hrs.

– Osorno – 19:30 y 22:00 hrs. 3 de julio – Valdivia – 19:30 y 22:00 hrs.

– Valdivia – 19:30 y 22:00 hrs. 4 de julio – Antofagasta – 21:00 hrs.

– Antofagasta – 21:00 hrs. 6 de julio – Providencia – 19:30 y 22:00 hrs.

– Providencia – 19:30 y 22:00 hrs. 7 de julio – Rancagua – 20:00 hrs.

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