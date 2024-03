Lo acusó de plagio: Tía Yoli se fue con todo contra reconocido tarotista de TV

La tarotista Yolanda Sultana, más conocida como Tía Yoli, estuvo de invitada en el programa Que te lo digo. En la instancia, habló sobre el amor que recibe de la gente, pero también tuvo palabras para el mundo de la televisión, específicamente para un destacado colega.

«A mis 84 años, la gente me ama, la gente me quiere y todo lo que hago por el bien de la sociedad, lo hago surgir en la vida», comenzó diciendo la Tía Yoli.

Sin embargo, también se refirió a ciertos comunicadores, a quienes ayudó en su momento, y por quienes se siente relegada.

«Están dormidos, yo los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono», detalló en el programa televisivo.

«A esta vieja no se puede dejar botada, porque yo he educado a niños que ustedes no lo han hecho, regalé cientos de cunas, regalé bastones, sillas de ruedas, di consejos a Chile y también a los mandatarios», añadió la tarotista de 84 años.

Cabe señalar, que la guía espiritual habría estado bastante delicada de salud, según comentaron en el espacio. Ante esto, la futuróloga indicó que «no he cumplido todavía mi ciclo en televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata».

La Tía Yoli en picada contra reconocido colega de TV

Sus declaraciones no quedaron ahí, ya que Yolanda acusó de plagio a un conocido tarotista de televisión. Si bien Sultana no reveló el nombre completo de quien la plagia, sí mencionó que se llama Pedro.

«Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten», comentó.

«No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después le cambias las palabras», concluyó.