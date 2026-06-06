«Te tengo miedo, como un montón de mujeres. No quiero que me pegues»: La brutal confesión de Fran García-Huidobro a Sebastián Eyzaguirre

La noche de este viernes se emitió un nuveo capítulo de Primer Plano. En esta ocasión, se abordó una de las polémicas de la semana, Gonzalo Feito contra Sebastián Eyzaguirre.
Pero esto se acrecentó ahora, porque la conductora del programa, Fran García-Huidobro, también tuvo una tensa historia con el «Cuchillo» Eyzaguirre.
La brutal confesión de Fran García-Huidobro a Sebastián Eyzaguirre
En el programa, mostraron una entrevista en exclusiva a Sebastián Eyzaguirre, quien le lanzó un duro mensaje a la conductora: «Es divertido lo de Fran García-Huidobro, porque es muy brava por televisión, dice muchas cosas, pero cuando te la topas en un restorán y le dices algo, se queda callada«.
«Es más fácil hacerlo por TV, porque la otra persona no está al frente y no se puede defender», agregó el ex CQC.
Fran García-Huidobro se tomó después un momento para responder, pero, no como es habitual en televisión, sino de una forma muy seria. De partida, comentó: «Pese a que esta historia ya la contaste en tu Instagram, situación que no comente, porque no me parece trascendente«.
«Quiero hablar en serio«, agregó, y se sacó su corbata, para demostrar que iba a hablar desde la intimidad.
En aquel momento, lanzó una cruda revelación: «¿Sabes por qué no te contesté? Porque tuve la oportunidad de entrevistar a tu expareja y vi las cosas que estaban en los tribunales. Porque me das miedo, por eso no contesté, te tengo miedo como un montón de mujeres».
Incluso, fue más allá, y señaló que a pesar de su carácter, Sebastián Eyzaguirre le parecía peligroso: «Como muchas mujeres de este país, tengo un súper carácter, una súper personalidad y nadie me pasa por encima, pero a mí, a la ‘Dama de Hierro’, le das miedo. Ese será otro galvano para tu colección, otro triunfo, otro check en tu carrera en televisión».
«Nunca te voy a contestar, porque no quiero que me pegues de vuelta. Yo con esto (su cara) trabajo, esa es mi respuesta y no está editada. No necesito que nadie me grabe, porque confío en mi equipo«, lanzó.
Antes de cerrar el tema, la conductora lo reiteró una vez más: «Sebastián, lo confieso, te tengo miedo«.
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