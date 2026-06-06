¡Llegará a más de 40 Movistar Arena en su carrera!: Ricardo Arjona deslumbró en el primero de sus diez conciertos en Chile

Ricardo Arjona comenzó su serie de diez conciertos completamente agotados en el Movistar Arena de Santiago, marcando un nuevo hito en su relación con el público chileno.

El cantante guatemalteco dio inicio a la gira «Lo Que El Seco No Dijo» con el primero de sus diez shows sold out en el recinto capitalino. Durante más de dos horas, se presentó ante un arena repleto, repasando algunos de los mayores éxitos de su trayectoria y mostrando parte de su más reciente trabajo discográfico, SECO.

Ricardo Arjona deslumbró en el primero de sus diez conciertos en Chile

A lo largo de la noche interpretó canciones como “Mujer de Lujo”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Te Conozco” y “Acompáñame a Estar Solo”, combinando clásicos de su repertorio con temas de esta nueva etapa musical.

Uno de los momentos más destacados de la noche se vivió cuando Ricardo Arjona invitó a Javi Flores a subir al escenario para interpretar juntos la canción «Fuiste Tú«.

La presentación generó una emotiva reacción entre los asistentes, quienes acompañaron cada verso del tema. La interpretación estuvo marcada por la conexión entre ambos artistas y la respuesta del público, que convirtió el Movistar Arena en un coro multitudinario.

Durante la canción, cientos de parejas se abrazaron mientras los celulares iluminaban el recinto, creando una de las postales más comentadas de la jornada.

En la parte final del concierto, Arjona continuó con éxitos como «Minutos» y «Mujeres», cerrando la noche con una ovación de pie por parte de los asistentes, quienes reconocieron una vez más el vínculo que el artista mantiene con el público chileno.

Las diez presentaciones agotadas también representan un importante logro en la carrera del artista en Chile. Con estos conciertos, Ricardo Arjona alcanza un total de 42 shows sold out en el Movistar Arena de Santiago.

Además, estas fechas también son una gran parte de sus presentaciones en el recinto, ya que el 25% de todos los conciertos que ha realizado allí forman parte de la gira «Lo Que El Seco No Dijo«, reflejando la vigencia que mantiene entre sus seguidores chilenos.

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