«Te mete la lengua hasta la garganta…»: Lanzan grave acusación contra reconocido actor nacional

Una inesperada acusación surgió recientemente contra el actor Juan Pablo Sáez, luego de las declaraciones que realizó Cata Pulido en el programa «Noche de Pirañas«.
Todo ocurrió cuando Sergio Rojas abordó la supuesta mala relación entre el actor y Fran García-Huidobro, asegurando que el origen del conflicto tendría relación con situaciones ocurridas durante grabaciones de teleseries.
Lanzan grave acusación contra reconocido actor nacional
Durante la conversación, Sergio Rojas afirmó que, según versiones que circulan en el medio, Fran García-Huidobro habría tenido problemas con Juan Pablo Sáez debido a que el actor se pasaba de listo en las escenas de besos.
Frente a esa afirmación, Cata Pulido aseguró que esa situación no habría afectado únicamente a la conductora de televisión.
«Eso se lo hacía a todas«, comentó la actriz, quien además explicó que este tipo de escenas suelen realizarse bajo acuerdos previos y con respeto entre los intérpretes.
«Hay mucho respeto, porque obviamente son escenas incómodas. No somos pareja, hay una coreografía«, señaló.
Posteriormente, Sergio Rojas le consultó «¿Es un beso con lengua? Que en el fondo es como un beso en el que te toca la lengua, o ¿te mete la lengua?». La actriz respondió de forma categórica: «No amigo. Un pato que te mete la lengua hasta la garganta».
«Entonces es algo como violento», preguntó Sergio Rojas. «Más que la cresta», señaló Cata Pulido.
Incluso, recordó un episodio que vivió mientras grababan una escena de matrimonio para una teleserie: «Yo estaba grabando mi matrimonio con él y había alrededor de 30 invitados entre extras y actores. Paré la escena ‘por la conche…’ lo humillé y le dije ‘hasta cuando cresta te voy a tener que decir que no me metas la lengua hue…«, relató.
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