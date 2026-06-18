Tarotista chileno preocupó con estremecedora predicción que impactaría a todo el mundo: «Mansa cag…»

Una terrorífica predicción acaba de soltar uno de los tarotistas más reconocidos de nuestro país. Se trata de Álvaro Berríos, más conocido como «El Sultán de México«.

El vidente compartió la estremecedora sentencia en el último live del podcast «Modo Mundialero«, a través de Instagram.

Tarotista chileno preocupó con estremecedora predicción

De entrada en la conversación, el Sultán de México lanzó: «En un evento deportivo, donde se reúnen muchas personas del mundo, se va a manifestar y abrir una luz en el cielo que va a ser vista y percibible por todo el mundo«.

«Aaay, mansa cag…», respondió el Kike Acuña, presente también en la transmisión.

Claramente, hacía referencia al Mundial 2026, que se está disputando actualmente, entre Estados Unidos, México y Canadá.

Pero no es solo eso, y es que el Sultán de México también sacó a la luz otra predicción para este año. Eso sí, estas serían acorde a otros videntes históricos: «También dentro de las predicciones de Nostradamus y Baba Vanga, dicen que entre el 2025 y el 2027 vamos a tener el primer contacto con extraterrestres».

Pero el Sultán de México, no estuvo tan de acuerdo, y jugó sus cartas para tener una predicción más exacta: «Yo creo que eso de que se muestre una nave espacial o algo no será así. Las cartas me muestran las energías, no un avistamiento de extraterrestres«.

Por otro lado, esto también coincide con la predicción que realizó hace algunos días Latife Soto, quien también se refirió al respecto.

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