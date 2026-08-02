«Quiero pedir disculpas públicamente por lo que dije…»: Álvaro Ballero pidió perdón a su hermana tras polémica revelación

Álvaro Ballero decidió dar un paso al frente luego de la polémica que provocaron sus declaraciones sobre Carla Ballero en Volverías con tu Ex? 2. A través de sus redes sociales, el exchico reality reconoció que cometió un error al exponer públicamente un momento muy delicado de la vida de su hermana.

Sus disculpas llegaron tras abandonar el encierro, donde recordó el periodo en que Carla enfrentó problemas de adicción, relato que rápidamente generó repercusiones.

Álvaro Ballero se disculpó con su hermana tras polémica revelación

Mediante una publicación en Instagram, Álvaro Ballero lamentó haber hablado de esa situación y aprovechó de destacar el presente que vive la panelista.

“Quiero pedir disculpas públicamente por lo que dije de mi hermana Carla en el reality, me equivoqué mal, mi hermana hoy es luz y una tremenda mujer que se reinventó. Te amo Carla Ballero y perdóname por mi estupidez”, escribió.

La controversia comenzó cuando, en uno de los capítulos del programa de Mega, el exchico reality relató cómo acompañó a Carla durante uno de los momentos más complejos de su vida.

“Cuando a Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije ‘te pones un pellet o te internas’… La agarro, yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky. La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar”, recordó en esa conversación.

Luego del impacto que causaron esas declaraciones, Álvaro Ballero optó por retractarse públicamente, admitiendo que nunca debió compartir una experiencia tan íntima y familiar.

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