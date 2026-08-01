¿Quién lo reemplazará en Detrás del Muro?: Kike Morandé reveló que saldrá del programa por un tiempo

El capítulo de este viernes de Detrás del Muro dejó una inesperada noticia. En medio del programa, Kike Morandé anunció que hará una pausa en la conducción del espacio y reveló quién quedará a cargo mientras esté fuera.

Todo ocurrió durante un sketch ambientado en un Cesfam, donde el conductor bromeó pidiendo una «licencia médica» para ausentarse unos días, haciendo alusión al tema que marcó la contingencia hace un tiempo.

Kike Morandé reveló que saldrá del programa por un tiempo

En ese contexto, el animador explicó que decidió tomarse tres semanas de vacaciones tras cuatro meses al aire y aprovechando que en los próximos días celebrará un nuevo cumpleaños.

Tras el anuncio, desde el elenco le preguntaron quién sería el encargado de conducir el programa en su ausencia. Antes de revelar el nombre, Kike Morandé entregó una pista: “Es amigo en personal que me siguió de canal en canal. Donde vio que me vine para acá, él también se vino”, comentó.

Luego confirmó la identidad del reemplazante: “¡Julio César Rodríguez! ¡No aguantó!”, provocando los aplausos del público, que respondió coreando el nombre del periodista.

El anuncio llega pocos meses después de que Julio César Rodríguez dejara Chilevisión para incorporarse a Mega, canal al que arribó en abril de este año tras más de una década en la señal privada.

Mientras tanto, Kike Morandé regresará al programa una vez finalice su descanso, luego de haber encabezado el retorno de Detrás del Muro, que volvió a la pantalla de Mega durante marzo de este año.

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