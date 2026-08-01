«Él dice que todas mis ayudas son mentira. ¿Qué has hecho tú? ¿Donas plata? ¿Donas casas? Te invito a donar 20 millones de tu bolsillo. ¿Te atreves?»

Las declaraciones de Javier Fernández sobre Naya Fácil no pasaron desapercibidas. El panelista de Zona de Estrellas aseguró que las acciones solidarias de la influencer solo responden a una estrategia para conseguir repercusión en redes sociales, lo que provocó una inmediata respuesta de la creadora de contenido.

Mientras comentaban las recientes polémicas de Naya, Fernández afirmó: “No le crean más a Naya Fácil, todo lo que hace lo hace por engagement, no es real. Cuando va a ayudar a la gente no es real. Es todo por la plata, es todo un negocio (…) Ella pasa por la virgen María y no es así. Es una señora oportunista. A mí no me gusta”.

Naya Fácil sin filtro contra Javier Fernández

A través de su cuenta de Instagram, la influencer respondió a las críticas y apuntó contra el panelista: “¿Cuál es el aporte tan importante que él ha hecho para decir que las cosas que hago no son reales? Javier Fernández, discúlpame, pero a mí no me molesta sacar 10 o 15 millones de mi bolsillo y donarlos. No me duele”, afirmó.

“Te reto, para generar engagement. Qué feo hablar de plata, pero en las ayudas que hago saco esa cantidad de mi bolsillo. ¿Cuál es el aporte que has hecho? ¿Donas plata? ¿Donas casas? Porque, si hablas con tanta seguridad de que las cosas que hago son falsas, te invito a ver las casas”, señaló.

La creadora de contenido también cuestionó que el comunicador minimizara su trabajo solidario: “Él dice que todas mis ayudas son mentira. ¿Qué has hecho tú? Hablas con tanto odio. No soy señora, soy señorita, tengo 28 años. Hace mucho tiempo que habla cosas de mí en redes sociales. Ese es el mensaje que quiere transmitir: que hago todo por conveniencia”, sostuvo.

Recordó sus ayudas solidarias

En la parte final de su descargo, Naya Fácil recordó algunas de los lugares donde ha ayudado: “Como él es dueño de la verdad y habla con tanta seguridad, no te vi ayudando en Lirquén, ni en Cruz de Caña, ni en Viña, ni en hogares de niñas. No te he visto visitando lugares que necesitan ayuda”, comentó.

“Para hacer esto más entretenido, te invito a donar 20 millones de tu bolsillo. ¿Te atreves? Yo tengo la fortuna de poder ayudar y no me duele, me da lo mismo lo que opines. Javier, hay gente que se ha quedado sin su casa, ha perdido familiares y tú no sabes de eso”, agregó.

Para cerrar, lanzó una última pregunta dirigida al panelista: “eso es ser real, lo que tú no haces. Me gustaría preguntarle: ¿dónde ha llegado Javier Fernández?”.

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