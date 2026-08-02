«Ese perro no puede estar en mejores manos»: Influencer que le dio wasabi a su perro volvió a las redes para defenderse

Después de varios días alejada de las redes, Josefa Sáez volvió para referirse a la controversia que protagonizó tras compartir un polémico video junto a Corso, el perro de su familia.

La influencer apareció acompañada de su padre, Mario Sáez, en un registro donde ambos abordaron las críticas que recibieron y entregaron su versión sobre lo ocurrido.

Influencer que le dio wasabi a su perro volvió a las redes para defenderse

La creadora de contenido aseguró que ha vivido días difíciles, debido a la repercusión que tuvo el video donde le daba un trozo de salmón con abundante wasabi a su mascota.

De partida, Josefa Sáez comentó: “Acepto las críticas y asumo la responsabilidad, porque acá somos uno, somos una familia. Pero no creo que estas críticas tengan que convertirse en amenazas, en mensajes de odio a mi familia o insultos”, expresó.

“Creo que las amenazas nunca deben normalizarse, a pesar de que las críticas sean parte de las redes sociales”, agregó.

Durante el mismo video, Mario Sáez explicó que ambos decidieron tomarse un descanso de las plataformas digitales para enfrentar la situación con mayor tranquilidad.

Además, respondió a quienes manifestaron preocupación por el bienestar del perro y aseguró que la mascota siempre ha recibido los cuidados necesarios: “Quiero que la gente entienda, la gente que está molesta y preocupada por la salud del Corso, pero el Corso es de mi hija, es de mi casa, nos acompaña a todos lados”, comentó.

“Los que trabajan conmigo, los que son mis amigos, mi gente que me ha visto (…) ese perro no puede estar en mejores manos”, agregó.

Antes de finalizar el registro, Mario Sáez también ofreció disculpas: “Disculpas por cualquier malentendido y continuar no más, apoyar a la Josefa. Aprendimos de esto”, concluyó.

Sin embargo, los usuarios en las redes no perdonaron, y siguieron con las críticas a la influencer. Todo esto, porque consideraron que la disculpa fue más a compartir el registro, que al hecho en sí.

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