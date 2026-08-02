«No se me cruzaría en la cabeza hacerle mal a una embarazada (…) tenía miedo de haber perdido a mi hijo de todo lo que lloré»

A nueve meses del nacimiento de su hija Alanna, Melina Noto recordó el complejo momento que enfrentó cuando Raquel Argandoña hizo público su embarazo antes de que ella y Pangal Andrade pudieran anunciarlo.

La periodista habló del episodio durante una conversación con Tanza Varela en el podcast de Revista Sarah, donde confesó que el impacto emocional fue tan fuerte que incluso temió por la salud de su bebé.

La confesión de Meli Noto

Según contó, la filtración ocurrió cuando todavía ni su familia ni sus amigos sabían que esperaba a su primera hija, situación que la tomó completamente desprevenida.

El nivel de angustia fue tal que Meli Noto decidió comunicarse con su médico: “La misma noche que ella lo dijo llamé al ginecólogo y le dije: ‘Necesito ir mañana urgente porque tengo miedo de haber perdido a mi hijo de todo lo que lloré’”, recordó.

La comunicadora explicó que el estrés también tuvo consecuencias físicas: “Había llorado tanto y estaba en un estado de tanto nerviosismo que empecé a temblar, me empezó a dar como urticaria”, confesó.

“No quería seguir alimentando una bola de nieve. Yo solamente quería proteger a mi bebé”, aseguró.

Se refirió a la polémica

La situación fue tan difícil que incluso señaló: “La había pasado tan mal que por un momento pensé que lo había perdido. Imagínate que tuvo que venir mi mamá desde Argentina porque yo se lo pedí”.

Durante la conversación, Meli Noto también explicó: “Hoy da lo mismo, es una persona que en mi vida no tiene ningún tipo de importancia. Si algún día me toca trabajar con ella, yo seré lo más profesional que exista. Es un tema que tampoco me interesa volver a repetir”, comentó.

“Lo único que hoy puedo decir, ya como mamá, es que a mí, siendo que ella tiene tantos problemas como mamá, no se me cruzaría en la cabeza hacerle mal a una embarazada”, señaló sobre Raquel Argandoña.

Además, agregó: “Ella tiene dos hijos, vivió dos embarazos y sabe todo lo que eso significa. ¿Por qué generar ese dolor en otra persona si conoce lo que implica vivir ese proceso?”.

Finalmente, Melina Noto entregó su interpretación sobre lo ocurrido: “Sé que fue con maldad. Sé que fue para herir”, afirmó.

“Nunca tuvo un contacto conmigo. Entonces verme herida simplemente por ser la pareja de alguien me hizo sentir muy vulnerable”, concluyó la argentina.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google