«Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, como el que me mostré en el reality (…) Soy narcisista»

Álvaro Ballero reapareció en redes sociales con un extenso mensaje en el que volvió a hacer una autocrítica por la imagen que mostró en Volverías con tu ex? 2. El ex chico reality reconoció que su comportamiento con Ludmila Ksenofontova estuvo lejos de ser el adecuado y aseguró que continúa trabajando para cambiar.

Recordemos que la relación entre ambos ha sido uno de los temas más comentados en los primeros capítulos del reality. Además, Ballero se llenó de críticas por su actitud en el encierro.

La confesión de Álvaro Ballero

A través de un audio de cerca de 20 minutos publicado en su Instagram, Álvaro Ballero reflexionó sobre lo que significó verse en pantalla y admitió que hoy no se siente orgulloso de esa versión de sí mism: “Nunca me gustaría que mis hijas estuviera con un hombre como yo, como el que me mostré en el reality. Eso es una realidad”, reconoció.

El ex chico reality también relató que vivió un momento especialmente difícil durante su cumpleaños, ya que fue la primera vez que no pudo celebrarlo junto a sus hijos y Ludmila: “El día de mi cumpleaños y, por primera vez, desperté sin el abrazo de mis hijos, sin sus cartas, sin esa tortita pequeñita con una vela que siempre Ludmila se preocupaba de que tuviese”, recordó.

“Y fue duro sentirse solo, pero es parte de este proceso”, agregó.

Más adelante, asumió la responsabilidad por varias de las actitudes que marcaron su paso por el encierro: “Y sé que me equivoqué, y me equivoqué y lo reconozco. Fui celoso, muy celoso, porque habían situaciones que se escapaban de mis manos. Fui controlador. Pero la verdad es que siempre he sido controlador en mi vida y esos son traumas de chico, son traumas de la infancia”, afirmó.

El diagnóstico de su salud mental

En el mismo registro, Álvarao Ballero contó que ya recibió los resultados de la evaluación que se realizó para descartar un diagnóstico de TEA.

Según explicó, los especialistas concluyeron que no pertenece al espectro autista. Sin embargo, reconoció:

“Soy narcisista. Pero no soy un narcisista psicópata como muchos dicen. No soy así. Y obviamente eso está mal, ser narcisista está mal. Hay muchas cosas que están mal en mí y que tengo que trabajar, pero también entiendan que son cosas que que en un formato como ese se exacerban. Finalmente se desbordaron todas mis emociones”, explicó.

Respecto a su participación en Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero sostuvo que nunca fue compatible con la dinámica del programa y que aceptó entrar porque aún tenía la esperanza de recuperar su matrimonio.

“Esos celos ocurren por un formato en específico, donde probablemente yo nunca fui compatible y no debiese haber estado. Tampoco puedo culpar a la edición, y tengo que ser realista, yo me equivoqué. Me equivoqué muchas veces y me seguiré equivocando”, señaló.

Para finalizar, el chico reality insistió en que su prioridad hoy es transformarse en un mejor ejemplo para sus hijos: “Mostré lo peor de mí, lo peor de mí. Y estoy trabajando para ser la mejor versión… Porque ese amor que mostré en el reality destruye, y eso no está bien”, cerró.

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