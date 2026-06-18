Descolocó a sus seguidores: Coté López felicitó a Luis Jiménez por su cumpleaños con inesperada foto

Coté López sorprendió este 17 de junio al dedicarle un cariñoso mensaje de cumpleaños a Luis Jiménez, su exesposo y padre de sus cuatro hijos.

En sí el saludo no llamó la atención de sus seguidores, puesto que es conocido públicamente que ambos mantienen una buena relación pese a no estar juntos. Pero sí, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Coté López felicitó a Luis Jiménez por su cumpleaños con inesperada foto

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una historia donde saludó al exfutbolista en su día especial: «Feliz cumple al mejor papá del mundo, que sigas siendo muy feliz. Te quiero mucho Luis«, escribió Coté López junto a una imagen familiar.

La publicación incluyó varias fotografías de Luis Jiménez junto a sus hijos. En el collage aparecieron sus tres hijas y también Jesús, el menor de la familia.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido entre los seguidores de la influencer. Entre las imágenes también figuraba una fotografía donde aparece el exfutbolista acompañado por Gala Caldirola.

Esto dejó colgados a algunos, ya que no se esperaban que Coté López compartiera una romántica foto de su exesposo junto a su nueva pareja.

Por otro lado, hace un tiempo atrás, Gala Caldirola se refirió justamente a Coté López, puesto que algunos fanáticos instalaron una especie de rivalidad entre ambas. En aquella ocasión reveló: «Desde que yo estoy con Luis, la José siempre ha tirado buena onda, siempre nos ha dicho que se alegra mucho y yo le tengo cariño y me llevo bien con ella desde antes».

«Me molesta profundamente que traten de crear una rivalidad entre ella y yo que no existe«, cerró.

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