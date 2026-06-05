«Estaría a punto de desaparecer»: Aseguran que querido programa de Chilevisión saldría de pantalla definitivamente

Los seguidores de Chilevisión, en especial de Fiebre de Baile, recibieron una impactante noticia. Y es que uno de sus programas más populares sería dado de baja de la parrilla.

La noticia fue dada a conocer por Adriana Barrientos en Zona de Estrellas, donde aseguró que los nuevos propietarios del canal tendrían una visión distinta respecto al contenido asociado a redes sociales. Esto, en comparación con la postura que tenía Julio César Rodríguez, conductor y exdirector de programación.

La panelista aseguró que el programa que podría dejar de emitirse sería El VAR de Fiebre de Baile.

Aseguran que querido programa de Chilevisión terminaría definitivamente

En Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló: «Parece que ya no son tan amigos y simpatizantes de las redes sociales como lo era Julio César Rodríguez de los creadores de contenido».

«El Var estaría a punto de desaparecer de la parrilla programática para siempre«, agregó. Incluso, aseguró que se quedó esperando el capítulo del miércoles, sin embargo, no se emitió. En su lugar, transmitieron un capítulo antiguo de ¿Cuánto Vale El Show?.

En ese contexto, Adriana Barrientos comentó: «La próxima semana, por motivos del Mundial que viene, el lunes ya no irá el Var«.

«Estoy desconcertada. Julio César se había portado un siete con todos los creadores de contenido«, agregó.

Por otro lado, en el programa se contactaron con Harold, uno de los creadores de contenido que solía aparecer en El Var de Fiebre de Baile. «Desde que se fue Danilo 21 todo ha ido en picada«, aseguró.

Incluso, en Zona de Estrellas afirmaron que tras la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión, quedó pendiente un pago que el canal debía darle a los creadores de contenido en el espacio, y que nunca se concretó.

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