Luto en el rock latino: Fallece histórico cantante argentino a sus 77 años

Una triste noticia acaba de golpear a la música latina. Se trata del fallecimiento de Carlos Alberto «Indio» Solari, histórico músico argentino, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El músico falleció este viernes 5 de junio, en su domicilio ubicado en Parque Leloir, Buenos Aires, a los 77 años. Desde 2016 enfrentaba el Parkinson, enfermedad que él mismo dio a conocer públicamente. Con el paso de los años, su estado de salud lo llevó a alejarse gradualmente de los escenarios y de la exposición mediática.

En 2023 anunció que no volvería a realizar presentaciones en vivo.

Fallece histórico cantante argentino a sus 77 años

Según consignó Radio ADN, el “Indio” Solari formó Los Redonditos junto a Skay Beilinson en 1976, en la ciudad de La Plata. La agrupación publicó nueve discos durante su trayectoria antes de poner fin a su historia en 2001.

Luego de la separación de la banda, el cantante continuó desarrollando su carrera musical como solista y también participó en otros proyectos. Nacido el 17 de enero de 1949, se consolidó como una de las figuras más influyentes del rock argentino.

“Fue uno de los músicos más relevantes del escenario rockero de nuestro país a lo largo de las últimas décadas”, destacó Clarín.

Su última presentación en vivo se realizó en marzo de 2017 en Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde reunió a cerca de 400 mil personas.

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