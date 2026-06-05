Premios Pulsar 2026: Estos los grandes ganadores que marcaron la Gala Inaugural del evento

Durante esta semana se vivió el comienzo de los Premios Pulsar 2026, iniciativa que premia lo mejor de la música nacional, y que comenzó en el año 2015. Este año la Gala Inaugural se realizó en la Sala SCD Egaña.

Este jueves 4 de junio se dio inicio de la Gala Inaugural, en donde premiaron a diversos artistas por su contribución a la música. La actividad comenzó a las 19:00 hrs. Por otro lado, la Gala Final del evento será el próximo domingo, y será transmitido por TVN.

Cabe señalar que, durante esta jornada se presentó a la banda Decessus, de la Miss Chile, Ignacia Fernández. Siendo la primera banda de metal en presentarse en los Premios Pulsar.

Estos fueron los ganadores

Ahora bien, en esta primera parte fueron 12 los premiados. El premio de la Intérprete Vocal del Año fue para Mon Laferte, sin embargo no pudo recibirlo de forma presencial debido a que actualmente está de gira.

Asimismo, el galardón de Mejor Nuevo o Nueva Artista, fue para Hesse Kassel y su disco debut La Brea.Posteriormente, el premio para el Mejor Álbum Jazz fue otorgado a Claudio Rubio.

El Mejor Álbum de Fusión y Raíz Latinoamericana fue para Chola y Gitano. Luego a Martín Letelier como Mejor Compositor de Música Clásica. Asimismo, el Mejor Álbum Balada o Música Romántica se lo llevó Dindi Jane.

Por otro lado, el Premio a la Difusión de la Música de los Pueblos Originarios fue para Carmen Curical, Manuel Huichao y Freddy Chávez. Mientras que el Mejor Compositor o Compositora de Música Incidental para Audiovisuales lo obtuvieron Pablo Ilabaca y Martín Benavides, (31 Minutos).

Ahora bien, Mejor Productor o Productora Musical fue para Francisco Victoria. Asimismo, la Grabación del Año la obtuvo Ilusiones Ópticas de Mapocho Orquesta.

De igual forma, Antonio Villamandos fue distinguido con el premio de Mejor Videoclip. Mientras que Jorge Leiva resultó ganador de la Mejor Publicación Musical Literaria por su obra “Víctor Jara. 150 Canciones y Un Poema. Grabaciones 1957-1973”.

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