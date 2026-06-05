¡Con su tradición, su legado, y sus mayores éxitos!: Así fue el primer capítulo especial de la Gran Noche de La Corazón con La Sonora Palacios

Este jueves Radio Corazón, de la mano de nuestros José Andrés «Chamo» Vivas, y Julio Stark, transmitió en vivo el primer capítulo especial de La Gran Noche de La Corazón, con tremendos invitados. Marty Palacios Jr, Marvin Palacios, Eddy Palacios y Camilo Sepúlveda de La Sonora Palacios, nos acompañaron para recordar su paso por La Gran Noche de La Corazón.

Cabe recordar que se han presentado dos veces, en 2012, y el año pasado, 2025.

Pero no sólo eso, y es que en casi una hora de conversación, aprovecharon de recordar la historia del gran Marty Palacios, fundador de la banda y creador de la cumbia nacional.

Por otro lado, hablaron de legado generacional, la influencia en los nuevos cumbieros, su tradición familiar, y algunas facetas desconocidas sobre La Sonora Palacios, como su reinvención durante la pandemia.

Y por último, cerraron interpretando algunos de sus mayores éxitos en vivo, adelantando lo que se viene en un par de semanas más.

Recuerda que La Gran Noche de La Corazón tendrá lugar el 26 de junio en el Movistar Arena, y quedan las últimas entradas, en la página web de PuntoTicket. En la edición de este año, los artistas invitados son Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka, y el humor del Pastor Rocha.

Eso sí, puede que hayan algunas sorpresas esa noche, ¡no te lo puedes perder!

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