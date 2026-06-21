«Llevaré tu legado con infinito orgullo»: El emotivo homenaje de Julio Jung Duvauchelle en el Día del Padre

Un emotivo mensaje compartió este domingo el actor Julio Jung Duvauchelle para recordar a su padre, el destacado intérprete Julio Jung, en el marco de la celebración del Día del Padre.

Cabe recordar que el reconocido actor falleció el pasado 6 de junio a los 84 años, dejando una profunda huella en el teatro, el cine y la televisión chilena tras una extensa trayectoria artística.

El emotivo homenaje de Julio Jung en el Día del Padre

A través de sus redes sociales, Julio Jung Duvauchelle publicó una serie de fotografías junto a su padre y le dedicó sentidas palabras: “Feliz día al cielo compañero, colega, sensei, guru, referente y sobre todo PAPÁ”, escribió el actor.

“Recordaremos por siempre tu amor por la buena comida, tu pasión por el cine y los libros, tu añoranza por tus queridas Venezuela y Barcelona… pero por sobre todo tu insaciable amor por tu Matilda”, expresó.

El intérprete también valoró la forma en que su padre enfrentó la vida y el legado que dejó a su familia: “Lo hiciste todo y más, gozaste, conversaste y disfrutaste la vida como nadie. Gracias por tanto como papá y abuelo, y por heredarme la misma pasión por nuestro oficio”, señaló.

Finalmente, cerró su homenaje con un mensaje cargado de cariño y admiración: “Llevaré tu legado con infinito orgullo siempre… te hiciste un gran camino al andar y dejaste huella en la memoria. Te amo papá”, concluyó.

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