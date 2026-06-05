«Nos abre un horizonte importante a nivel internacional»: La Descendencia Chilena firma con Universal Music y adelanta gira nacional

La agrupación nacional de música ranchera norteña, La Descendencia Chilena, concretó un importante paso en su carrera musical. Esto, tras firmar con un contrato con Universal Music Chile, iniciando así una nueva etapa en su trayectoria artística.

La firma contó con la presencia de los integrantes del grupo oriundo de San Fernando: Yerko Arenas (voz y acordeón), Pedro Palominos (voz y bajo quinto), Luis Salinas (batería), Daniel Carreño (bajo) y su mánager, Paulo César Morales.

En representación del sello participaron Ana Clara Ortiz, presidenta de Universal Music Cono Sur; Manuel Aravena, gerente de A&R y Marketing Chile; y Dominique Solminihac, gerenta de Marketing Chile.

La Descendencia Chilena firma con destacado sello musical y prepara gira por Chile

Desde Universal Music destacaron el acuerdo como una apuesta relevante para el crecimiento de la música norteña y ranchera en el país: “Apostamos a que La Descendencia Chilena se proyecte como embajadora de estos géneros, llevando la música norteña y ranchera desde Chile hacia el mundo”, señaló Ana Clara Ortiz.

Actualmente, la banda suma más de 8 millones de reproducciones en YouTube, supera los 190 mil oyentes en Spotify y cuenta con una importante comunidad de seguidores en redes sociales.

Además, han participado como teloneros en conciertos de artistas como Los Tigres del Norte, Pedro Fernández, Los 2 Carnales, Los Tucanes de Tijuana y Carín León en Chile.

Sobre este nuevo desafío, los integrantes de la agrupación expresaron: “Estamos muy contentos de firmar con Universal y estamos seguros de que el trabajo en conjunto nos abre un horizonte importante a nivel internacional”.

Recientemente, el grupo también participó en el Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen 2026, realizado en Chanco. En la instancia, que transmitió Chilevisión, pudieron llegar a nuevas audiencias que se enamoraron con su romance y tradición norteña.

Junto con anunciar esta alianza, la banda confirmó el próximo lanzamiento de un nuevo EP. Así como también, una gira por distintas ciudades del país.

Además, próximamente tendrán un concierto en Gran Arena Monticello. Este será el viernes 27 de julio, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página web de Ticketmaster.

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