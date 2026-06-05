«¿Hay algunas conversaciones…?»: María José Quintanilla respondió sobre el Festival de Viña del Mar en su paso por Radio Corazón

Una de las artistas más pedidas por el público año a año para el Festival de Viña del Mar, sin dudas es María José Quintanilla. La mañana de este jueves, la ranchera nacional estuvo presente en tu Radio Corazón, junto al querido dúo Los Vásquez.

En la instancia, aprovecharon una divertida dinámica, para lanzar una pista de cara a la próxima edición del Festival en la ciudad jardín.

María José Quintanilla respondió si estará en el Festival de Viña del Mar

Todo ocurrió cuando nuestros Chavito y Sita Evelyn improvisaron una dinámica, presentar a los artistas en el Festival de Viña del Mar. En aquel momento, Chavito lanzó: «Imagínate que la Cote invita a Los Vásquez en Viña…»

Aprovechando el momento, María José Quintanilla acrecentó la especulación: «Comprometámolos altiro por si pasa...»

«Ya po’, no te gustó la we…», lanzó nuestro Chavito, haciendo alusión a que Los Vásquez comprometieron en vivo a María José Quintanilla, para que los acompañe en La Gran Noche de La Corazón.

En ese momento, Enzo Vásquez lanzó la bomba que dejó metidos a los fanáticos: «Oye, y si nos comprometemos, ¿es porque hay algunas conversaciones?«.

Eso sí, sin confirmar ni negar nada, María José Quintanilla lanzó: «No po’, yo digo por si pasa pasa, para después ir a buscar a YouTube el video».

Eso sí, no entraron en más detalles, pero la artista ranchera dejó la puerta abierta de cara a las negociaciones para el próximo Festival de Viña del Mar. Incluso, luego continuaron con la dinámica, y presentaron al trío como si estuvieran en la Quinta Vergara.

Por otro lado, podrás disfrutar de Los Vásquez junto a María José Quintanilla en La Gran Noche de La Corazón, el próximo 26 de junio. Quedan las últimas entradas, disponibles en la página web de PuntoTicket.

También puedes leer en tu Radio Corazón: ¡Confirmada su presentación! María José Quintanilla acompañará a Los Vásquez en La Gran Noche de La Corazón

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