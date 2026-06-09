«Eras el cahuín de todo el Mega»: Fran García-Huidobro repasó sin filtro a reconocida actriz nacional

Fran García-Huidobro perdió la paciencia, y no tuvo piedad con una de las actrices más reconocidas de la pantalla chica nacional. Se trata de Luz Valdivieso, a quien la «Dama de Hierro«, aseguró saber cosas sobre ella.

Todo comenzó la semana anterior, cuando hubo una polémica entre Paty Maldonado y Chile Actores. Desde Primer Plano, programa que conduce García-Huidobro, intentaron pedirle su opinión al respecto. La actriz fue tajante: «Sí, pero no para ustedes»

Fran García-Huidobro repasó sin filtro a reconocida actriz nacional

Respecto a la negativa de la actriz, Fran García-Huidobro le respondió este lunes, en Plan Perfecto: «Luz Valdivieso nos hemos quedado bien callados, porque tu vida privada los últimos tres años… o sea, al menos en el Mega amiga, eras el cahuín de todo el Mega».

«No me vengas a pisotear los cacahuetes. A mí todo el mundo me cuenta cosas, yo deambulo, soy una veleta en los canales de televisión», agregó la panelista.

Incluso, fue más allá, y le recordó que también estuvo en su mismo canal: «Yo también estuve en Mega el año pasado y vi cómo se graban las teleseries, por lo pronto, soy muy amiga de la Quena Rencoret«.

«La Quena Rencoret no comete la ordinariez de pelar a las actrices delante mío, pero el cahuín tuyo en el Mega es de cualquier nivel po», aseguró Fran García-Huidobro.

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