Su familia lo confirmó: Destacado actor y comediante Julio Jung fallece a sus 84 años

Durante la jornada de este sábado se confirmó el fallecimiento del actor nacional Julio Jung a los 84 años. La noticia fue comunicada por su familia a distintos medios nacionales.

Reconocido por su extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el cine, Julio Jung se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena cultural chilena.

Destacado actor y comediante Julio Jung fallece a sus 84 años

A lo largo de su carrera participó en numerosos proyectos vinculados al teatro, la televisión, el cine e incluso la política, construyendo una trayectoria que se extendió por varias décadas.

Según consignó Radio ADN, durante los años 60 integró distintas compañías teatrales, entre ellas las de Silvia Piñeiro, Susana Bouquet, la Compañía de los Cuatro y el Teatro El Ángel. Más adelante, en 1966, volvió al histórico grupo Ictus, donde permaneció hasta 1973. Además, fue uno de los fundadores del recordado programa televisivo La Manivela.

Tras el golpe militar de 1973, el actor partió al exilio en Caracas, Venezuela. Durante ese período continuó desarrollando su carrera artística, participando en producciones de Radio Caracas TV y Venevisión.

En 1984 regresó a Chile junto a su pareja, la actriz María Elena Duvauchelle. Ambos formaron una compañía teatral que funcionó durante siete años en El Galpón de Los Leones. Paralelamente, Jung se incorporó a Canal 13, donde participó en teleseries y dio vida al programa Mediomundo.

Con el paso de los años también desarrolló una destacada carrera en el cine, siendo parte de producciones como Amnesia, Coronación y Cachimba. En dos de estas películas trabajó bajo la dirección de Silvio Caiozzi, con quien colaboró en distintos proyectos a lo largo de su trayectoria.

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