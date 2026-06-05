¡Con lo mejor de su repertorio!: Manuel García cerrará su gira «Pánico» con show inédito en La Serena

Uno de los cantautores nacionales más importantes de Chile en este siglo, Manuel García, se encuentra en medio de una inédita gira por el país. «Pánico», es el título de su tour, que terminará este viernes 5 de junio.

El intérprete de éxitos como «El Viejo Comunista» y «Hablar de Ti«, llegará hasta la Región de Coquimbo para cerrar su serie de conciertos, en la que pasó este año por ciudades como Talca, Frutillar y Concepción. Así como también, en el 2025 pasó por otros escenarios del mundo.

Manuel García cerrará su gira «Pánico» con show inédito en La Serena

Mañana, viernes 5 de junio, Manuel García, llegará al Teatro Vive Centenario de La Serena para poner fin a su gira «Pánico», que ha permitido al artista reencontrarse con algunas de las canciones más significativas de su carrera. El concierto promete una noche íntima y emotiva junto a uno de los cantautores más importantes de la música chilena contemporánea.

Luego de realizar más de 70 conciertos, a lo largo de todo Chile y un total de 14 países durante el 2025 con su gira «Pánico», el destacado trovador ariqueño anuncia a petición del público nuevas funciones de su gira, la más convocante y exitosa de su carrera.

Los conciertos serán con banda, al igual que su presentación en la edición 2026 de Lollapalooza, el pasado domingo 15 de marzo. Una puesta en escena con una versión extendida de ese concierto con la totalidad de canciones del disco “Pánico”, otros éxitos y nuevo repertorio.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Portaltickets, y puedes adquirirlas en su sitio web oficial. Los tickets tienen un valor desde los $25.000, y quedan pocas unidades.

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