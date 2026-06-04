El feroz desahogo de rostro de TV: «Mi pasado fueron puras tristezas, sufrimientos, infidelidades, fui la mujer más gorreada de Chile…»

Hace un par de días Jorge Valdivia volvió a aparecer en los medios, luego de que se supiera que le regaló un costoso anillo a su pareja, Priscilla Artemakis.

En ese contexto, en el programa de Canal 13, «Hay Que Decirlo» aprovechó el espacio para conversar directamente con su exesposa, Daniela Aránguiz, al respecto.

La sincera confesión de Daniela Aránguiz

La reportera de Canal 13 le preguntó directamente: «El ‘Mago’ le habría regalado un anillo a su nueva polola y como tú justo habías contado que te había pedido la argolla de matrimonio queríamos saber ¿Qué te parece esta situación?».

Daniela Aránguiz respondió sin filtro: «Capaz que haya sido para eso po’ para cambiarla en Tiffany para un anillo para ella, yo le deseo lo mejor, de verdad. Que sea muy feliz y ojalá que sea así po«.

«A mí lo que me carga es que todavía me sigan vinculando. Yo me separé hace cuatro años chiquillos, este mes, el 28 cumplo un año con el Cuco«, señaló la panelista.

Incluso, la rostro de TV fue más allá, y aseguró: «Y el Jorge no es mi ex, es mi ex ex. Entonces, como que yo estoy chata de que me vinculen emocionalmente con él. Lamentablemente voy a tener que tener contacto con ese hombre toda mi vida porque es el papá de mis hijos. Pero más allá de eso, ya se acabó, no hay más, o sea qué podría decir yo».

«Yo estoy súper feliz, enamoradísima, voy a cumplir un año con el José. Me siento más joven, más linda, más empoderada, más todo. O sea, para mí, mi pasado fueron puras tristezas, sufrimientos, infidelidades, fui la mujer más gorreada de Chile. Entonces, ahora estoy en una etapa de mi vida en que no quiero que me vinculen más con mi pasado, yo vivo mi presente», cerró Daniela Aránguiz.

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